Coprifuoco a mezzanotte per gli under 14 a Casal di Principe, in provincia di Caserta. Lo ha deciso il sindaco Ottavio Corvino, firmando un’ordinanza che invita i genitori a non lasciare i giovanissimi in giro senza adulti tra la mezzanotte e le sei del mattino. Per il primo cittadino sono troppi i rischi che i minori di 14 anni correrebbero circolando o frequentando spazi pubblici durante la notte, momento in cui potrebbero diventare più vulnerabili non potranno circolare, sostare o frequentare spazi pubblici tra mezzanotte e le sei del mattino se non accompagnati da un adulto. Il provvedimento è motivato dalla paura che i giovanissimi, durante le ore notturne, possano diventare più vulnerabili, “esponendosi a gravi rischi per la loro incolumità fisica e psicologica”.

“I minori non solo sono vulnerabili agli incidenti stradali e a possibili aggressioni fisiche, ma sono anche più esposti alla commissione di atti di vandalismo, al consumo di sostanze stupefacenti e alcooliche, a rischi connessi alla criminalità minorile e, più in generale, a comportamenti devianti che minano la sicurezza pubblica”, ha dichiarato il sindaco Corvino. A controllare che l’ordinanza venga rispettata saranno Polizia locale, carabinieri e Questura. Qualora si trovasse un minore in giro nell’orario indicato il giovanissimo verrebbe fermato e identificato, con l’avvio delle procedure sanzionatorie previste dalla legge. La novità ha diviso la comunità di Casal di Principe. A luglio una scelta simile era stata fatta dal sindaco di Praia a Mare, in provincia di Cosenza.