Ha accoltellato il padre, la madre e la sorella di 15 anni. Un atto efferato le cui motivazioni sono ancora tutte da chiarire, quello di un giovane di 23 anni, arrestato a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena e trasferito nella casa circondariale della città emiliana. Posti sotto sequestro l’appartamento della famiglia e il coltello a serramanico utilizzato per l’aggressione. I tre feriti si trovano ora ricoverati: il padre, un 57enne, al Maggiore di Bologna, con ferite all’addome e al dorso. Ricoverate invece all’ospedale modenese di Baggiovara la donna, 42 anni, colpita al collo e all’addome, e la ragazza, con lesioni al dorso e a una mano. Le due donne sono al momento in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, mentre proseguono le indagini per ricostruire cosa sia accaduto. Al momento la procura ha richiesto all’Ufficio gip del Tribunale di Modena la convalida dell’arresto del giovane per duplice tentato omicidio aggravato in danno del padre e della madre e di lesioni aggravate nei confronti della sorella.

“Un dramma familiare” che “scuote la nostra comunità che si stringe intorno alle vittime di questa tragedia sfiorata”: così Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone, ha commentato su Facebook quanto accaduto ieri sera, sottolineando le poche notizie già disponibili. “Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita” e “Il ragazzo, al momento dell’arrivo dei carabinieri, era ancora in casa ed è stato tratto immediatamente in arresto”.