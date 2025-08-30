Il mondo FQ

Colpisce con un coltello a serramanico madre, padre e sorella minore: arrestato un 23enne

di F. Q.
La famiglia, di origine dello Sri Lanka, era da tempo residente in provincia di Modena, a Castelnuovo Rangone. Il dramma si è consumato in pochi minuti e senza un motivo apparente. Nessuno dei tre ha subito ferite gravi
Quando sono arrivati i carabinieri, era ancora all’interno della casa, e non era in procinto di fuga. I militari l’hanno poi bloccato e portato in carcere. A finire dietro le sbarre un ragazzo di 23 anni che ha ripetutamente colpito con plurime coltellate i genitori, il padre 57enne e la madre 42enne, e la sorella 15enne nella serata di venerdì 29 agosto. Tutti colpiti con un coltello a serramanico. La famiglia, originaria dello Sri Lanka, era da tempo residente in provincia di Modena, a Castelnuovo Rangone, in via Nicolò Rondo. Il dramma si è consumato in pochi minuti e senza un motivo apparente.

Il padre ha riportato ferite all’addome e alla regione dorsale, la madre è stata ferita al collo e all’addome, mentre la sorella ha riportato ferite di minore gravità al dorso e a una mano. Nessuno dei tre ha subito ferite gravi; trasportati in ospedale, non sono stati giudicati in pericolo di vita.

All’interno dell’abitazione i carabinieri hanno anche trovato e sequestrato il coltello a serramanico che presumibilmente è stato utilizzato dal giovane 23enne per ferire padre, madre e la sorella minore. I militari hanno infine sottoposto a sequestro l’intero appartamento. La Procura di Modena contesta al 23enne i reati di duplice tentato omicidio aggravato, ai danni del padre e della madre, e di lesioni aggravate nei confronti della sorella minore. Ora sarà il gip del Tribunale di Modena a dover esprimersi sulla convalida dell’arresto. Proseguono intanto le indagini per far luce sulle cause che possono aver spinto il 23enne a commettere un tale crimine. Quanto accaduto ieri sera ha scosso fortemente la comunità di Castelnuovo Rangone, 15mila abitanti alle porte di Modena. “Si tratta di un dramma familiare che scuote la nostra comunità, che si stringe intorno alle vittime di questa tragedia sfiorata”, ha commentato il sindaco Massimo Paradisi.

