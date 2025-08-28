Il mondo FQ

Minneapolis, centinaia di persone alla messa in memoria delle vittime della sparatoria

di F. Q.
Il ricordo dei due bambini uccisi e dei 17 feriti nell'ultima tragedia che ha sconvolto gli Usa [Video]
Centinaia di persone hanno partecipato a una messa di preghiera presso l’Academy of Holy Angels, una scuola cattolica di Richfield, Minnesota, per rendere omaggio alle vittime della sparatoria durante una funzione religiosa a Minneapolis. Due bambini sono stati uccisi e 17 persone sono rimaste ferite nell’ultima violenta tragedia che ha sconvolto gli Stati Uniti.

