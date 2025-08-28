Centinaia di persone hanno partecipato a una messa di preghiera presso l’Academy of Holy Angels, una scuola cattolica di Richfield, Minnesota, per rendere omaggio alle vittime della sparatoria durante una funzione religiosa a Minneapolis. Due bambini sono stati uccisi e 17 persone sono rimaste ferite nell’ultima violenta tragedia che ha sconvolto gli Stati Uniti.