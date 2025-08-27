Secondo il sito web della scuola, che ha classi dalla materna fino all’ottavo anno, stamattina era prevista una messa per tutti gli alunni. Trump: "Sono stato informato, è tragico. L'Fbi è sul posto"

Prima ha sparato contro gli alunni della scuola cattolica che si erano radunati per la messa, poi ha rivolto l’arma verso se stesso e si è suicidato. A quanto si apprende, è questa la dinamica della sparatoria avvenuta questa mattina a Minneapolis, all’interno della scuola dell’Annunciazione, nella quale sono morti due bambini di 8 e 10 anni, mentre altri 14 sono rimasti feriti oltre a 3 insegnanti. Secondo quanto riportato, il killer è il 23enne Robin Westman, cresciuto a Richfield. Sua madre era una dipendente della Annunciation School, dove è avvenuta la sparatoria. Senza precedenti penali, era armato di fucile e vestito di nero e si è suicidato. “Un orribile atto di violenza”, ha commentato il governatore del Minnesota, Tim Walz, subito dopo l’attacco.

I video e la lettera di scuse – Secondo quanto riporta Nbc citando fonti delle forze dell’ordine, il killer ha lasciato video online con scritte che fanno riferimento al suicidio, “pensieri e idee estremamente violenti”, una lettera di scuse alla famiglia e uno schizzo manoscritto della disposizione interna di una chiesa. Non è chiaro se quella chiesa fosse quella della Annunciation Catholic School. Almeno due delle porte della chiesa erano state barricate dall’esterno utilizzando assi di legno di 5 per 10 cm, ha fatto sapere il capo della polizia locale Brian O’Hara.

La scuola – La scuola dell’Annunciazione ha classi che vanno dalla materna fino all’ottavo anno, quindi gli studenti che la frequentano hanno massimo 14 anni. Secondo il sito dell’istituto, stamattina era prevista una messa per tutti gli alunni. La sparatoria è avvenuta intorno 8.30 (ora locale), mezz’ora dopo l’apertura della scuola. “Prego per i nostri bambini e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata rovinata da questo orribile atto di violenza”, ha scritto Walz sui social media. Walz ha affermato che le autorità statali sono sul posto così come agenti dell’Fbi e del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Atf).

Il Papa e Trump – “Sono stato informato sulla tragica sparatoria di Minneapolis, Minnesota. L’Fbi è intervenuto rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!”, ha commentato il presidente Donald Trump. Anche papa Prevost ha espresso il suo cordoglio: “Profondamente rattristato nell’apprendere della perdita di vite umane e dei feriti”, papa Leone “invia le sue più sentite condoglianze” e assicura “la sua vicinanza spirituale a tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile tragedia, in particolare alle famiglie che ora piangono la perdita di un figlio”, si legge nel telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolon.