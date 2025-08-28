Il mondo FQ

Perché la finale di Champions League 2025/26 si giocherà alle 18: tutti i motivi

di F. Q.
Logistica, trasporti pubblici, miglioramento dell'esperienza e pubblico più ampio: ecco perché non si disputerà più alle 21
Nel giorno dei sorteggi delle partite della fase a girone unico – a cui parteciperanno Inter, Napoli, Juve e Atalanta – la UEFA ha annunciato una novità importantissima riguardo la finale di Champions League 2025/26. Quella di Budapest a maggio 2026 non si giocherà infatti alle ore 21, ma alle 18. In una nota ufficiale, il massimo organismo calcistico europeo ha spiegato i motivi della decisione, presa con l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva della giornata di gara per tifosi, squadre e città ospitanti.

“L’anticipo – si legge nel comunicato – ottimizzerà la logistica e le operazioni, offrendo vantaggi concreti e rendendo l’evento più accessibile anche a famiglie e bambini. Vogliamo che la finale sia un’esperienza piacevole per tutti coloro che vi partecipano, in un’atmosfera accogliente e inclusiva”.

Non solo una questione di “miglioramento dell’esperienza”, ma anche un cambiamento fatto in funzione della logistica e dei trasporti pubblici, come spiegato dall’UEFA. “Per i tifosi in trasferta, significherà un migliore accesso ai trasporti pubblici, soprattutto dopo la partita, e un viaggio di ritorno dallo stadio più sicuro e comodo. Per le città ospitanti, aumenterà l’impatto economico positivo dell’evento, offrendo ai tifosi la possibilità di continuare i loro festeggiamenti”.

Elemento sottolineato anche dal presidente UEFA Aleksander Čeferin: “Il calcio d’inizio alle 21 è perfetto per le partite infrasettimanali, un calcio d’inizio anticipato il sabato per la finale significa una conclusione anticipata, indipendentemente dai tempi supplementari o dai rigori, e offre ai tifosi l’opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, parlando magari proprio della finale appena terminata”.

L’ultimo aspetto dell’orario anticipato riguarda la possibilità, in questo modo, di raggiungere un pubblico televisivo e digitale ancora più ampio in tutto il mondo, con particolare attenzione al coinvolgimento dei telespettatori più giovani.

