Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 16:53

Maripan accusato di revenge porn da una seconda donna. Ma lui nega: “Azione estorsiva. La mia ex voleva soldi per ritirare la querela”

di F. Q.
Il difensore del Torino, assente contro l'Inter, rompe il silenzio dopo la denuncia di una giovane spagnola che fa seguito a quella dell'ex fidanzata
Maripan accusato di revenge porn da una seconda donna. Ma lui nega: “Azione estorsiva. La mia ex voleva soldi per ritirare la querela”
Icona dei commenti Commenti

Guillermo Maripan, difensore del Torino, accusato ancora una volta di revenge porn. Dopo l’iniziativa giudiziaria avanzata lo scorso marzo dall’influencer Carmen Castillo, l’ex fidanzata che lo aveva accusato di aver veicolato in giro video intimi, è ora una giovane spagnola, Saray Mercado Zamora, ad aver annunciato attraverso i suoi social l’intenzione di denunciare il difensore perché avrebbe diffuso “materiale intimo senza la mia autorizzazione”. Ci sarebbe anche questa vicenda dietro l’assenza di Maripan alla prima giornata di campionato contro l’Inter, quando il suo Torino è uscito da San Siro sconfitto per 5 a 0.

Fatti “privi di veridicità”, replica ora il calciatore cileno. Maripan in una nota diffusa sul suo profilo Instagram nega “categoricamente” quanto gli viene attribuito. E sottolinea che utilizzare i social network “per denigrare gli altri è una pratica inaccettabile che non dovrebbe trovare spazio nel nostro ambiente”. Escluso dalla formazione titolare nel difficile avvio di stagione del Torino, nella lunga nota postata sui social Maripan sottolinea di essere “concentrato sulla mia famiglia, sulla mia gente, sulla mia nazionale e sul mio club, con tutta l’energia e l’entusiasmo di sempre”.

Per il difensore cileno del Torino questa azione giudiziaria nei suoi confronti “costituisce parte di una manovra chiaramente estorsiva e palesemente diffamatoria” da parte di Carmen Castillo che, secondo Maripan, si sarebbe detta disposta a ritirare la querela “in cambio del pagamento di una somma milionaria che supera i 300 milioni di pesos”, ovvero quasi 300 mila euro. “Rifiuto categoricamente questo tipo di pratiche, che costituiscono un abuso del sistema giudiziario e una forma illegittima di pressione, ribadendo il mio impegno con la trasparenza e con l’accertamento della verità attraverso le vie legali corrispondenti”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione