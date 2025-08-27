Guillermo Maripan, difensore del Torino, accusato ancora una volta di revenge porn. Dopo l’iniziativa giudiziaria avanzata lo scorso marzo dall’influencer Carmen Castillo, l’ex fidanzata che lo aveva accusato di aver veicolato in giro video intimi, è ora una giovane spagnola, Saray Mercado Zamora, ad aver annunciato attraverso i suoi social l’intenzione di denunciare il difensore perché avrebbe diffuso “materiale intimo senza la mia autorizzazione”. Ci sarebbe anche questa vicenda dietro l’assenza di Maripan alla prima giornata di campionato contro l’Inter, quando il suo Torino è uscito da San Siro sconfitto per 5 a 0.

Fatti “privi di veridicità”, replica ora il calciatore cileno. Maripan in una nota diffusa sul suo profilo Instagram nega “categoricamente” quanto gli viene attribuito. E sottolinea che utilizzare i social network “per denigrare gli altri è una pratica inaccettabile che non dovrebbe trovare spazio nel nostro ambiente”. Escluso dalla formazione titolare nel difficile avvio di stagione del Torino, nella lunga nota postata sui social Maripan sottolinea di essere “concentrato sulla mia famiglia, sulla mia gente, sulla mia nazionale e sul mio club, con tutta l’energia e l’entusiasmo di sempre”.

Per il difensore cileno del Torino questa azione giudiziaria nei suoi confronti “costituisce parte di una manovra chiaramente estorsiva e palesemente diffamatoria” da parte di Carmen Castillo che, secondo Maripan, si sarebbe detta disposta a ritirare la querela “in cambio del pagamento di una somma milionaria che supera i 300 milioni di pesos”, ovvero quasi 300 mila euro. “Rifiuto categoricamente questo tipo di pratiche, che costituiscono un abuso del sistema giudiziario e una forma illegittima di pressione, ribadendo il mio impegno con la trasparenza e con l’accertamento della verità attraverso le vie legali corrispondenti”.