Guai per Maripan, “ha diffuso miei video intimi senza consenso”: il difensore del Torino denunciato dall’ex

Guai in vista per il difensore del Torino e del Cile Guillermo Maripan. Il calciatore è stato denunciato per revenge porn nei confronti dell’ex fidanzata. Secondo quanto riporta il sito sportivo cileno Alairelibre, l’Agenzia per la difesa delle donne (Aml) ha confermato la denuncia contro il calciatore granata da parte dell’influencer Carmen Castillo, meglio conosciuta sui social media come Carmen Tuitera, ex compagna del calciatore del Torino e molto nota in Cile. “È fondamentale che la società comprenda la gravità di questi atti e rispetti la privacy delle persone coinvolte”, ha detto l’esponente dell’Agenzia, Francisca Millán.

Castillo accusa Maripan di aver tentato di condividere video intimi senza il suo consenso. “La diffusione non consensuale di materiale intimo è una grave violazione dei diritti delle donne ed è punibile dalla legge“, ha commentato Francisca Millán. “Se non continuo a parlare è perché abbiamo bisogno di lui nella nazionale cilena, ma da dire ne ho di più”, ha aggiunto Castillo ospite al podcast Bombastic, esprimendo tutto il suo fastidio per la situazione legata al difensore granata ed ex fidanzato. Maripán per il momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito al caso. Secondo quanto riportato dalla stampa cilena, però, sarebbe stranamente alle prese con problemi fisici che lo rendono a rischio per la partita di martedì 25 marzo contro l’Ecuador, valida per le qualificazioni Mondiali del Sudamerica.