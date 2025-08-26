Il mondo FQ

Lollobrigida: “Confermo la mia stima per l’amico e scienziato ministro Schillaci”

di Manolo Lanaro
Il ministro dell’Agricoltura entra risponde così dopo polemiche per le nomine, poi revocate, della commissione sui vaccini [Video]
“La stima per il collega Schillaci è oggettiva, è un grande scienziato, abbiamo condiviso leggi importanti, prima tra le quali quella contro il cibo sintetico”. Sono le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che, in un punto stampa al Meeting di Rimini, entra nel merito delle polemiche per le nomine del ministro della Salute, poi revocate, della commissione sui vaccini (Nitag). “È stata montata una polemica che aveva poco senso rispetto a dichiarazioni che io rivendico sul pluralismo e possibilità in ogni luogo di avere opinioni diverse, ovviamente garantendo quelle che sono le opinioni delle scienza e garantendo ai cittadini di conoscerle tutte”, ha aggiunto Lollobrigida.

Anche il ministro Orazio Schillaci era atteso al Meeting per partecipare nel pomeriggio del 25 agosto, a un incontro dal titolo “La salute un bene per tutti” ma ha dato forfait. Fonti del ministero avevano comunque tenuto a precisare che la decisione non aveva a che fare con il caso politico che si è creato intorno ai vaccini.

