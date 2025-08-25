Il ministro della Salute Orazio Schillaci non parteciperà al meeting di Rimini. Dopo settimane turbolente, in cui l’ex rettore di Tor Vergata è stato al centro delle polemiche per le nomine, poi revocate, della commissione sui vaccini (Nitag), è arrivata la notizia del forfait. Il ministro avrebbe dovuto partecipare nel pomeriggio di oggi, 25 agosto, a un incontro dal titolo “La salute un bene per tutti” ma ha comunicato che non sarà fisicamente presente. Fonti del ministero a ilfattoquotidiano.it spiegano che Schillaci ha avvisato “giorni fa“, che la decisione non ha a che fare con il caso politico che si è creato intorno ai vaccini e che invierà un videomessaggio. Ma, al momento, nel programma del meeting non è previsto nessun collegamento con il ministro.

La questione delle nomine della commissione sui vaccini (Nitag), prima annunciate e poi revocate dal ministero della Salute, è diventata nelle ultime settimane il seme della discordia in seno alla destra. Da una parte Lega e Fratelli d’Italia, unite contro Schillaci, colpevole a parer loro di non aver tenuto conto del parere della maggioranza, di aver agito senza essersi confrontato con Giorgia Meloni e di non aver difeso i due “scienziati indipendenti”, il pediatra Eugenio Serravalle e l’ematologo Paolo Bellavite, che in passato hanno sostenuto posizioni critiche nei confronti dei vaccini. Dall’altra parte Forza Italia e Noi Moderati, compatti nel difendere la scelta del ministero della Salute.

Il meeting sarebbe stata l’occasione giusta per la stampa di chiedere conto a Schillaci delle sue scelte degli ultimi giorni. Oltreché delle tensioni politiche interne al governo che ne sono seguite, e dei retroscena circolati riguardo le sue possibili dimissioni. In tal senso, la scelta di rinunciare alla trasferta riminese permette alla maggioranza di non lavare i panni sporchi in piazza, e prendere tempo. Anche se fonti del ministero smentiscono la ricostruzione per cui il viaggio in riviera di Schillaci sia saltato a causa della frattura interna all’esecutivo. Un’altra possibilità è che a Roma temessero una dura contestazione da parte dei sostenitori di Serravalle e Bellavite, le cui nomine nel Nitag sono state revocate per via delle pressioni di una parte consistente della comunità scientifica.