Dall’inizio del suo secondo mandato, Donald Trump ha avviato una crociata contro i media non graditi che si mostrano critici nei suoi confronti. Questa volta è il turno delle tv che il presidente degli Stati Uniti reputa ostili, tanto da ipotizzare la revoca della licenza per alcune reti. “Nonostante un’altissima popolarità e, secondo molti, uno degli otto mesi migliori nella storia presidenziale, le fake news di Abc e Nbc, due delle peggiori e più faziose reti televisive della storia, raccontano il 97% di storie negative su di me“, ha scritto il tycoon sul suo social Truth. “Se così fosse, sarebbero semplicemente un braccio del Partito Democratico e, secondo molti, la loro licenza dovrebbe essere revocata dalla Fcc. Io sarei totalmente a favore perché sono così faziose e false, una vera minaccia per la nostra democrazia!!!”.

Trump si scaglia contro le due reti anche in un altro post dove scrive che queste “dovrebbero perdere la licenza per la loro copertura ingiusta dei repubblicani e/o dei conservatori. Come minimo dovrebbero pagare una bella cifra per avere il privilegio di usare le onde radio”. “Il ‘giornalismo’ corrotto non dovrebbe essere premiato, dovrebbe essere interrotto!!!”, ha poi concluso il presidente Usa.