L'ultima proposta del presidente Usa: "Dipartimento della Guerra suona più forte, e abbiamo vinto le guerre mondiali". E dice: "A molti americani piacerebbe un dittatore"

L’ultima idea di Donald Trump? Cambiare nome al Dipartimento della Difesa. Il presidente degli Usa ha avanzato la proposta di chiamarlo Dipartimento della Guerra, come è avvenuto in passato. E nelle motivazioni non ha nascosto che “non vogliamo solo la Difesa, ma anche attacco”. La mossa – o una provocazione? – è stata lacniata durante un incontro alla Casa Bianca mentre al suo fianco c’era Pete Hegseth, segretario proprio alla Difesa.

“Il Dipartimento della Difesa, non suona molto bene. Una volta era il Dipartimento della Guerra. Aveva un suono più forte e abbiamo vinto la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale e tutto il resto. Ora abbiamo il Dipartimento della Difesa…”, ha detto il presidente. Quindi si è rivolto proprio a Hegseth: “Dipartimento della Guerra o Dipartimento della Difesa? – ha chiesto – Non vogliamo solo la Difesa, ma anche attacco. Se vuoi cambiare il nome in Dipartimento della Guerra fammelo sapere”.

Quindi l’inquilino della Casa Bianca ha anche risposto alle critiche ricevute per aver inviato la Guardia Nazionale a Washington per il contrasto della criminalità, sostenendo che alcune persone pensano che un dittatore potrebbe “piacere”: “Mi attaccano, mi dicono: ‘Non abbiamo bisogno di lui. Libertà, libertà. È un dittatore, è un dittatore'”, ha detto riferendosi a coloro che disapprovavano le sue azioni, tra cui la minaccia di inviare le truppe dell’esercito a Chicago.

“Ma molte persone dicono: ‘Forse ci piacerebbe un dittatore‘”, ha aggiunto Trump. Quindi ha sottolineato: “Non mi piacciono. Non sono un dittatore. Sono un uomo con un grande buon senso e sono una persona intelligente”. “Quando vedo cosa è successo alle nostre città, mando le truppe e invece di essere elogiato mi dicono: ‘State cercando di prendere il controllo della Repubblica’. Queste persone sono malate”, ha concluso Trump. Il presidente americano ha poi detto “in un certo senso, dovremmo aspettare che ci venga chiesto”, riferendosi all’invio di truppe per il contrasto alla criminalità.