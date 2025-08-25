Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:25

Ancora problemi tecnici: Musk fallisce anche il decimo test di lancio di Starship

di F. Q.
Nel sito di lancio di SpaceX in Texas, il conto alla rovescia è stato interrotto "per consentire la risoluzione di un problema con i sistemi di terra". Nuovo tentativo il 26 agosto
Ancora problemi tecnici: Musk fallisce anche il decimo test di lancio di Starship
Icona dei commenti Commenti

SpaceX, il colosso aerospaziale di Elon Musk, ha annullato il decimo test di volo del sistema Starship, il velivolo progettato per i futuri viaggi spaziali verso la Luna e Marte. Nel sito di lancio a Boca Chica, in Texas, il conto alla rovescia è stato interrotto “per consentire la risoluzione di un problema con i sistemi di terra“. A renderlo noto è stata la stessa azienda in un post su X: il nuovo tentativo di lancio è previsto per il 26 agosto, mentre è stata annullata la conferenza stampa di Musk. Anche nei test precedenti i fallimenti hanno superato i successi: gli ultimi tre voli di prova, infatti, si erano conclusi con enormi esplosioni. Durante il nono test, la nave aveva subito una perdita di carburante dopo circa trenta minuti di volo, mentre a metà giugno il razzo è esploso durante un test di routine a terra.

Starship è il sistema di lancio composto dal razzo Super Heavy, primo stadio del sistema, e dalla capsula Starship, il secondo stadio. L’obiettivo del decimo test è che il razzo fornisca dati sulle prestazioni durante il volo, rilasci la capsula e, diversamente dalle prove precedenti, non torni sulla rampa dalla quale è stato lanciato, ma esegua un ammaraggio controllato in uno specifico punto del Golfo del Messico. Inoltre, il programma prevede che la capsula rilasci durante il volo otto simulatori di satelliti Starlink prima dell’ammaraggio.

SpaceX sostiene che “i test in volo continuano a fornire preziosi insegnamenti per la progettazione della prossima generazione di veicoli Starship e Super Heavy. Con l’aumento della produzione all’interno di Starfactory presso Starbase e la costruzione di nuove infrastrutture di lancio e test in Texas e Florida, Starship è pronta a proseguire l’iter verso un sistema di lancio rapido e completamente riutilizzabile“, ha aggiunge l’azienda in un comunicato. Il sogno di Musk, infatti, è infatti la realizzazione di veicolo spaziale riutilizzabile, in grado di andare e tornare in sicurezza su Marte a partire dalla fine del 2026 senza astronauti, per poi effettuare viaggi con esseri umani a bordo. I test falliti fanno però aumentare i dubbi sulle possibilità di riuscita della missione.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione