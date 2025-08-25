Piantedosi: “Erigere muri contro gli immigrati è inutile. Permessi premio? Avremmo qui mezz’Africa”

“Il permesso di soggiorno per merito rischia di creare un sistema di canali d’ingresso alternativi che porterebbe mezza Africa a cercare di trasferirsi qui”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al Meeting di Rimini, rispondendo alle proposte di regolarizzazione basate sull’integrazione e sul “merito” come proposto dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Il titolare del Viminale ha aggiunto che “erigere muri contro gli immigrati è inutile e illusorio, ciò significa che i flussi non vadano governati”.