Piantedosi: “Erigere muri contro gli immigrati è inutile. Permessi premio? Avremmo qui mezz’Africa”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Le parole del ministro dell'Interno al Meeting di Rimini
“Il permesso di soggiorno per merito rischia di creare un sistema di canali d’ingresso alternativi che porterebbe mezza Africa a cercare di trasferirsi qui”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al Meeting di Rimini, rispondendo alle proposte di regolarizzazione basate sull’integrazione e sul “merito” come proposto dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Il titolare del Viminale ha aggiunto che “erigere muri contro gli immigrati è inutile e illusorio, ciò significa che i flussi non vadano governati”.

