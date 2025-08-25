Tutto è iniziato nel pomeriggio del 23 agosto, quando le prime persone hanno iniziato a lamentare vomito, diarrea, dolore addominale e, in alcuni casi, febbre

Circa cento persone sono state colpite da intossicazione alimentare all’hotel Cavanna de La Manga del Mar Menor, zona costiera della regione di Murcia, nella Spagna meridionale. A darne notizia l’assessorato alla Salute della regione, come riportato dal giornale locale La Opinion de Murcia. Le analisi sui primi casi segnalati ha dimostrato che si tratti di salmonella.

Tutto è iniziato nel pomeriggio del 23 agosto, quando le prime persone hanno iniziato a lamentare vomito, diarrea, dolore addominale e, in alcuni casi, febbre. In poche ore il numero degli intossicati ha raggiunto il centinaio, e venti persone hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Due clienti risultano ancora sotto osservazione.

Nell’hotel si sono recati i tecnici dei Servizi di Sicurezza Alimentare e Zoonosi e Sorveglianza Epidemiologica della Regione, impegnati nei controlli necessari per determinare quale sia stata l’origine del focolaio. Secondo l’assessorato alla Salute proprio la vicinanza temporale dei casi suggerirebbe “un’origine comune di natura alimentare”. La cucina dell’hotel è stata chiusa in via precauzionale con l’ordine di “pulire e disinfettare a fondo”. Per garantire la continuità del servizio agli ospiti, il catering è stato temporaneamente preso in carico da una società esterna.