Alberi abbattuti e allagamenti, piogge intense e raffiche di vento nella riviera Romagnola: le immagini dall’alto

di F. Q.
I vigili del fuoco sono entrati in azione dalle tre del mattino, effettuando decine di interventi
Piogge intense e raffiche fino a 100 km/h: dalla notte scorsa il maltempo ha colpito duramente la Riviera Romagnola. In particolare le condizioni climatiche avverse hanno colpito le province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena.

I vigili del fuoco sono entrati in azione dalle tre del mattino, effettuando decine di interventi: hanno soccorso automobilisti rimasti bloccati nei sottopassi allagati, rimosso alberi, prosciugato locali invasi dall’acqua.

Nel riminese, inoltre, 23 passeggeri sono stati evacuati da un treno fermo sulla linea Rimini-Ravenna, a Bellaria-Igea Marina, dopo la caduta di una pianta sui binari.

Nel ravennate i danni maggiori si sono registrati a Cervia e Milano Marittima, con numerosi alberi abbattuti su auto e strade. Problemi anche lungo la costa forlivese, tra Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli, dove le squadre hanno operato per liberare le strade e mettere in sicurezza le linee elettriche.

