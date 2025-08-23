L'ultimo contatto di Nicole Munier risale alle prime ore di sabato mattina. E' alta 1,65, ha occhi marroni e capelli castani con delle meches bionde

Nicole Munier, una ragazza di 16 anni residente ad Aosta, risulta scomparsa dalla serata di ieri, venerdì 22 agosto. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri che hanno iniziato le ricerche. La giovane è stata vista per l’ultima volta a Gignod, località non lontana dal capoluogo regionale, durante una festa di paese e sui social si stanno diffondendo diversi appelli per ritrovarla.

La madre della 16enne ha detto all’Ansa che la ragazza si sarebbe allontanata dopo una lite con il gruppo di amici con cui si trovava: “C’è stata questa lite, un battibecco con un ragazzo che non è il suo compagno, e poi si è arrabbiata anche con un’amica, quindi si è allontanata”. “L’ultimo contatto, con una sua amica, è di questa mattina, attorno alle 5.30, alla stessa ora ha mandato un messaggio anche al suo ragazzo, ma il contenuto non era nulla di preoccupante”, ha aggiunto la madre. Secondo la ricostruzione fornita dalla madre, la discussione è avvenuta in un bar che si trova nelle vicinanze della festa a cui i ragazzi stavano partecipando. Dopo la lite “si è allontanata da sola, imboccando la strada statale che scende verso Aosta. Da quel momento ha il telefono spento, non ha documenti, soldi, o bancomat. Nulla”.

In un primo momento “l’abbiamo cercata con mio marito, l’amica, tutti quanti. Poi intorno alle 11.30 sono andata dai carabinieri a sporgere denuncia di scomparsa”, ha raccontato la donna. Munier frequenta le scuole superiori e in questa stagione estiva lavora in una pasticceria della media Valle d’Aosta, dove oggi non si è però presentata. La ragazza è alta 1 metro e 65 centimetri. I suoi occhi sono castani, come i capelli che porta lunghi all’altezza delle spalle e con mèches biondo scuro. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloncini neri con due strisce bianche sui lati, top bianco, felpa rosa e stivali verdi.