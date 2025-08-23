Il Napoli continua a cercare il sostituto di Lukaku sul mercato e si avvicina a Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 del Manchester United per il quale si lavora da giorni per riportarlo in Italia dopo l’esperienza all’Atalanta. Il club partenopeo è tornato a operare sul calciomercato degli attaccanti dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, che non si opererà ma rimarrà comunque fuori per diversi mesi.

La prima scelta è Hojlund, che però andrebbe via dal Manchester United solo a determinate condizioni. Il danese non vuole lasciare la Premier League in prestito con diritto di riscatto, ma soltanto a titolo definitivo o eventualmente con un obbligo. Condizione che il Napoli inizialmente non voleva offrire per diversi motivi: in primis perché c’è già Lucca e Lukaku tornerà a metà campionato. Ma anche perché sono già stati fatti diversi investimenti importanti e la società del patron De Laurentiis cerca una soluzione low costa o comunque temporanea.

Il Napoli prova a convincere Hojlund: il ds Manna a lavoro

Le cose però potrebbero cambiare vista la necessità del club campione d’Italia di trovare una prima punta. Motivo per cui il Napoli sta pensando di cambiare la formula, offrendo al Manchester United un prestito oneroso con obbligo anziché con diritto, ma soprattutto provando ad alzare anche la proposta economica al calciatore. Il club sarebbe disposto a offrire quattro milioni e mezzo all’attaccante pur di convincerlo (e magari abbandonare l’idea dell’obbligo di riscatto).

Il direttore sportivo Giovanni Manna – che non vive un periodo fortunatissimo tra infortuni e ritiro della patente – è al lavoro costantemente per convincere l’ex Atalanta a tornare in Italia: l’opera di convincimento prevede anche mettere al centro del progetto l’attaccante. Essendo un classe 2003, per quanto adesso possa sembrare una soluzione d’emergenza, Hojlund potrebbe comunque rappresentare il futuro dell’attacco napoletano. Saranno giorni decisivi, ma una cosa è certa: il Napoli proverà a spingere per Hojlund dopo l’esordio in Serie A contro il Sassuolo, in programma oggi 23 agosto alle 18:30.