Napoli, non c’è pace per Manna: positivo all’alcoltest dopo il compleanno di Conte, patente ritirata

I fatti risalgono al 31 luglio. Pochi giorni fa il direttore sportivo si è rotto il tendine d'Achille facendo footing ed è stato operato

È un periodaccio per Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Negli scorsi giorni era infatti venuta fuori la notizia della rottura del tendine d’Achille (e conseguente intervento) mentre faceva footing. Adesso invece è trapelato che il 31 luglio gli è stata ritirata la patente. Giovanni Manna si trovava in Abruzzo, quando è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro sulla Statale 17 mentre rientrava a casa dopo aver partecipato alla festa per il 56esimo compleanno di Antonio Conte.

Il ds napoletano è stato trovato positivo all’alcoltest e così gli è stata ritirata la patente: visto che il limite era stato superato di poco (0,6 g/l a fronte di un limite di 0,5 g/l), la patente è stata ritirata per tre mesi e non per sei, secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport. L’uomo mercato del Napoli ha ricevuto anche una multa e si è visto decurtare punti sulla patente, come prevede l’articolo 186 del Codice della Strada. La festa si è svolta in Abruzzo in quanto il Napoli era arrivato lì il 30 luglio per proseguire con la seconda parte del ritiro in vista della stagione che sta per cominciare dopo aver lasciato Dimaro. Il club azzurro si trovava a Rivisondoli ed è lì che il 31 luglio è stato festeggiato il compleanno di Antonio Conte.

Periodo nero per Manna: prima il ritiro della patente, poi l’infortunio

Non è stato un agosto fin qui da ricordare per Manna e non per “colpa” del suo Napoli, che ha condotto una grande campagna acquisti ed è pronto a ripartire da campione d’Italia, ma per due importanti questioni personali. La prima è stata appunto il ritiro della patente, avvenuto il 31 luglio ma venuto fuori in questi giorni. La seconda è il grave infortunio al tendine d’Achille mentre faceva footing.

Il problema richiedeva un intervento chirurgico e così Manna è stato operato dal dottor Ugo Camilleri alla clinica Ruesch. L’operazione è perfettamente riuscita e il ds è stato rassicurato: presto sarà dimesso dall’ospedale e potrà andare con la squadra a Reggio Emilia, dove il Napoli sabato affronterà il Sassuolo nell’esordio in Serie A da campione d’Italia, ma supportato dalle stampelle. Nonostante ciò, il direttore sportivo napoletano continua a lavorare anche dal letto d’ospedale per regalare ad Antonio Conte un attaccante dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku. Il Napoli ha infatti puntato con decisione Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United ed ex Atalanta.