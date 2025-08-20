Il dirigente del club partenopeo è stato operato e verrà dimesso nei prossimi giorni: contro il Sassuolo sarà presente, ma in stampelle

L’infortunio di Lukaku, la trattativa per Juanlu e per un nuovo attaccante, la Serie A che sta per iniziare. Sono giorni frenetici in casa Napoli, per più motivi. A questi se ne è aggiunto un altro “insolito”. Oltre a Lukaku, infatti, si è infortunato anche un altro componente del club, ma non è un calciatore. Parliamo del direttore sportivo Giovanni Manna, che nei giorni di maggior lavoro (mancano meno di due settimane alla fine del calciomercato) si è rotto il tendine d’Achille facendo footing.

Il problema richiedeva un intervento chirurgico e così Manna è stato operato dal dottor Ugo Camilleri alla clinica Ruesch. L’operazione è perfettamente riuscita e Manna è stato rassicurato: presto sarà dimesso dall’ospedale e potrà andare con la squadra a Reggio Emilia, dove il Napoli sabato affronterà il Sassuolo nell’esordio in Serie A da campione d’Italia, ma supportato dalle stampelle. Nonostante ciò, il direttore sportivo napoletano continua a lavorare anche dal letto d’ospedale per regalare ad Antonio Conte un attaccante dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku.

Napoli, l’ultima idea è Dovbyk

Concluso l’intervento infatti Giovanni Manna è tornato a lavoro e sta valutando – insieme alla dirigenza e ad Antonio Conte – su quale attaccante virare dopo il grave problema fisico procuratosi da Lukaku durante l’amichevole con l’Olympiakos. L’ultima idea porterebbe ad Artem Dovbyk, attaccante della Roma di cui Gasperini non sembra però essere felicissimo. Dovbyk – per caratteristiche – sarebbe un buon sostituto di Lukaku e Manna ha chiesto informazioni al club giallorosso per capire la fattibilità dell’operazione. Hojlund è un’idea, ma il Milan è avanti. Per questo il club campione d’Italia adesso sembra orientato a puntare su decisione sull’attaccante ucraino, arrivato lo scorso anno con grandi aspettative e probabilmente già ai margini del nuovo corso della Roma firmato Gasperini.

Il messaggio di Lukaku

Intanto Romelu Lukaku, dopo l’infortunio, è tornato a parlare sui social con una Instagram story. “Grazie a tutti per i messaggi negli ultimi giorni. Apprezzo davvero il vostro supporto ma queste cose succedono e gli infortuni fanno parte del gioco. Ma per grazia di Dio mi sento bene e resto positivo, non importa cosa accadrà. Ci vediamo presto“.