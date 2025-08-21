Il belga ha deciso di non sottoporsi a intervento chirurgico e rimarrà fuori per almeno quattro mesi: Manna al lavoro per trovare un nuovo attaccante

Romelu Lukaku non si opererà dopo il grave infortunio alla coscia sinistra rimediato durante l’amichevole contro l’Olympiakos. A riportarlo è ANSA. Dopo il primo consulto medico in Belgio, la decisione comune tra staff e calciatore è stata quella di evitare l’intervento e optare per la terapia conservativa. Lukaku comincerà quindi adesso una fase di recupero che non gli consentirà di scendere in campo nei primi mesi della stagione. Motivo per cui non sarà inserito nella lista per la Champions League, con il Napoli che lavora sul mercato per una nuova punta. L’ex Inter e Roma dovrebbe quindi rimanere fermo per circa quattro mesi, rientrando nel 2026, gradualmente e senza forzare per evitare una ricaduta.

Intanto il belga ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino con un messaggio sulle storie del suo profilo Instagram. “Grazie a tutti per i messaggi negli ultimi giorni. Apprezzo davvero il vostro supporto ma queste cose succedono e gli infortuni fanno parte del gioco. Ma per grazia di Dio mi sento bene e resto positivo, non importa cosa accadrà. Ci vediamo presto”, ha scritto l’attaccante.

Calciomercato Napoli: il punto sull’attaccante

Il Napoli lavora sul mercato e continua a cercare un attaccante per sostituire il belga quantomeno per tutto il 2025. De Laurentiis non vorrebbe fare un investimento importante, ma magari cercare un’occasione in prestito con eventuale diritto di riscatto. La prima scelta è Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United già apprezzato in Italia con la maglia dell’Atalanta. Il nodo è la formula: il Napoli vuole appunto un prestito con diritto, mentre il danese vorrebbe partire a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

Motivo per cui, se non si dovesse sbloccare la situazione Hojlund, il direttore sportivo Manna (che ha subito un infortunio) potrebbe virare su altri obiettivi. E dall’Inghilterra rimbalza una suggestione: “Il Napoli starebbe pensando a Jamie Vardy a parametro zero”. L’eroe dello scudetto del Leicester si è svincolato dal club inglese proprio alla fine della scorsa stagione.