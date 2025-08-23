Prosegue l’attività eruttiva dell’Etna con la fuoriuscita di lava che sta dando origine a colate molto fluide lungo il versante di sud-est. Nelle immagini girate dal drone nel tardo pomeriggio di venerdì 22 agosto si può vedere la situazione a circa 2900 metri dove è presente un’attività effusiva della bocca che si è aperta nei giorni scorsi e un ingrottamento della lava diretta a valle, il cui fronte più avanzato ha raggiunto i 2500 metri.