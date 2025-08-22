Regionali in Puglia, Emiliano non molla: “Sarò in Consiglio, è un mio diritto. Decaro eviti il parricidio”

“Io vorrei andare avanti. È un mio diritto costituzionale correre per il consiglio e non può esistere un diritto di veto sulle candidature, salvo che non si tratti di nomi impresentabili e non è questo il caso. Sarebbe un’esclusione immotivata”: Michele Emiliano non molla di un millimetro e, dalle colonne di Repubblica, manda un messaggio forte e chiaro non solo ad Antonio Decaro, ma anche e soprattutto al Nazareno, che pure in questi giorni aveva tentato la mediazione: io non mi tiro indietro rispetto alla candidatura in Consiglio regionale, fa sapere il governatore arrivato quasi a scadenza di doppio mandato, “non è previsto da nessun regolamento che un politico venga escluso per eccesso di capacità e di esperienza”.

La questione, ormai, è nota. Antonio Decaro, l’ex sindaco di Bari eletto poi a Bruxelles nelle file del Pd con oltre 500mila preferenze, è il candidato in pectore proprio alla successione di Michele Emiliano alla guida della Regione Puglia. Ma, da che mondo è mondo, due galli in un pollaio non convivono bene. Addirittura tre, in questo caso, perché anche Nichi Vendola, colui dal quale tutta la dinastia ha avuto inizio, vuole candidarsi in Consiglio regionale con Avs. Una compresenza che risulterebbe, per Decaro, decisamente scomoda: trovarsi in Aula i due ex presidenti, ancora popolarissimi in Puglia, non agevolerebbe le sue scelte politiche.

Eppure nessuno dei due ha intenzione di farsi da parte.

Intervistato da Gabriella Cerami, Emiliano spiega la sua visione: “È implicito che il nuovo presidente sia discontinuo rispetto al precedente e ha il diritto dovere di imprimere il suo indirizzo politico. Non vedo l’ora di dargli (si riferisce a Decaro, ndr) una mano anche nel realizzare quello che di nuovo vuole fare”. Naturalmente fiducia massima e sostegno ribadito.

L’ex primo cittadino aveva anche proposto a quello che considera il suo padre politico di entrare in giunta per fare l’assessore. Ma all’ex magistrato quella posizione non interessa: “In questo caso, diventerei ingombrante controllando dall’interno ogni atto dell’esecutivo”. L’intervista si chiude con un invito a evitare il parricidio.

Insomma, altro che Taruffi, il responsabile organizzazione del Pd, braccio destro che Elly Schlein ha mandato pochi giorni fa a Bari per discutere con i duellanti. La situazione in Puglia sembra impantanarsi ogni giorno di più.