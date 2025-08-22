In alcune brevi dichiarazioni il 49enne avrebbe sostanzialmente preso le distanze dalle accuse, dicendo di volerle leggere nella sua lingua, aggiungendo che era in Ucraina nel periodo del sabotaggio e in questi giorni in Italia per motivi familiari

La Corte di appello di Bologna ha confermato la custodia in carcere per Sehrii Kusnetzov, il cittadino ucraino arrestato a Rimini perché considerato il regista dal sabotaggio al gasdotto Nord Stream. La prossima udienza sarà celebrata il 3 settembre per decidere sulla consegna alla Germania a cui l’uomo non ha acconsentito. Kusnetzov ha fatto la sua dichiarazione nel corso dell’udienza. In alcune brevi dichiarazioni il 49enne avrebbe sostanzialmente preso le distanze dalle accuse, dicendo di volerle leggere nella sua lingua, aggiungendo che era in Ucraina nel periodo del sabotaggio e in questi giorni in Italia per motivi familiari. Il giudice si è ritirato per decidere.

Dopo la cattura, l’alloggio preso in affitto da Kuznietzov è stato perquisito dai carabinieri. Mercoledì sera i militari del comando provinciale di Rimini hanno atteso che l’uomo rientrasse nel bungalow di San Clemente, preso in affitto con la famiglia prima di entrare in azione. Il gestore del camping e il personale sono stati interrogati. Per l’albergatore – secondo gli inquirenti – quella era solo una delle tante famiglie straniere in vacanza. L’ucraino era arrivato in riviera il 18 agosto, lo stesso giorno in cui la Corte federale tedesca ha emesso il mandato di arresto europeo. Con la moglie e due figli minori, Kuznietzov aveva preso un alloggio in un agriturismo.

I carabinieri hanno prima mostrato le foto diramate dalle autorità tedesche al gestore della struttura, che ha riconosciuto l’uomo, e poi hanno bussato alla porta del bungalow portandone a termine l’identificazione. Al ricercato è stato quindi comunicato in inglese che, stando alla banca dati internazionale, sul suo capo pendeva l’ordine di cattura dalla Germania. Kuznietzov è stato foto segnalato una volta condotto in caserma e poi trasferito in carcere a Rimini.