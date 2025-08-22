“Penso che siamo sul punto di completare questa guerra, una guerra su sette fronti che include l’Iran e i suoi alleati, e quando ciò accadrà, penso che avremo enormi opportunità di espandere la pace. Questa guerra potrebbe finire oggi. Può finire se Hamas depone le armi e libera i restanti 50 ostaggi, almeno 20 dei quali sono vivi”. Così il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante un’intervista tv. “E questo è il nostro obiettivo: liberare tutti gli ostaggi, disarmare Hamas, smilitarizzare Gaza e dare un futuro diverso ai suoi abitanti. Il nostro obiettivo non è occupare Gaza, è liberare Gaza, liberarla dalla tirannia di Hamas, liberare Israele e altri dal terrorismo di Hamas, dare a Gaza e a Israele un futuro diverso”, ha continuato.