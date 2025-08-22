È morto all’ospedale di Padova il bambino di 6 anni che mercoledì pomeriggio era stato investito da un’auto mentre con la mamma stava attraversando le strisce pedonali sulla via Noalese, a Santa Maria di Sala (Venezia). Il piccolo, così come la mamma, era un profugo ucraino, fuggito dalla guerra nel suo paese, ed era ospitato con altre famiglie ucraine in una ex canonica. Le condizioni del bambino, sbalzato dalla vettura a molti metri di distanza, erano apparse sono gravissime. Ieri il piccolo – riferisce il Gazzettino – era stato dichiarato in morte cerebrale, e in serata c’è stato il decesso. L’investitore, un giovane di 25 anni, si è fermato subito, per prestare soccorso. Il piccolo era stato trasferito con l’elicottero del Suem all’ospedale di Padova.