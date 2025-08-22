Il mondo FQ

Bimbo di 2 anni investito e ucciso da un furgone in manovra a Catanzaro

Il piccolo stava giocando quando è stato investito e il conducente del furgone non si sarebbe accorto di quanto accaduto
Bimbo di 2 anni investito e ucciso da un furgone in manovra a Catanzaro
Un bambino di quasi due anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone in manovra a Catanzaro, nel quartiere Janò. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, il piccolo stava giocando quando è stato investito. Il conducente del furgone non si sarebbe accorto di quanto accaduto ed è stato rintracciato successivamente dagli agenti delle Volanti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno potuto solo constatare la morte del piccolo. Insieme con la polizia, sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Nel momento in cui è stato investito stava giocando da solo dopo essere sfuggito all’attenzione dei genitori. La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

