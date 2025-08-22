Il mondo FQ

Ti ricordi… Gilmar, il portiere “caporale” che raccolse le lacrime di Pelè

di Cristiano Vella
Inizia con la quadra dei lavoratori del porto. Vince due Coppe del Mondo da titolare con il Brasile, unico n. 1 nella storia
Ventidue di Agosto: due volte due. Un numero importante, quel due, che tornerà spesso nella vita e soprattutto nella carriera di chi, come Gilmar dos Santos Neves o semplicemente Gilmar (nome che nasce dall’unione di quelli della mamma Maria e di papà Gilberto) sulle spalle ha sempre avuto l’uno. Già, uno dei più grandi portieri della storia Gilmar, sicuramente il più forte tra i brasiliani.

Nato nel 1930, meno di un mese dopo che l’Uruguay si era laureata campione del mondo, nella prima competizione della storia, a Santos, nel bairro do Macuco: il giovane Gilmar a differenza dei suoi compagni che si danno battaglia a colpi di dribbling e virtuosismi sceglie di stare in porta. Una scelta coraggiosa in Brasile: comincia tra i Portuarios, la squadra dei lavoratori del porto, e poi approda al Jabaquara, con la famiglia che è un po’ scettica sul suo futuro nel calcio. A 19 anni gli tocca il servizio militare: diventa “Cabo Neves” (caporale Neves) e quel soprannome lo accompagnerà anche all’inizio della sua carriera da calciatore. Carriera che di fatto comincerà nel 1951: il Corinthians vuole il centrocampisti Cicià del Jabaquara, ma la società dice che darà l’assenso solo se “il Timao” avesse preso anche il giovane Gilmar.

Alto e longilineo, da “Cabo Neves” diventa “Girafa”, mentre in porta cerca di imitare Oberdan Cattani, detto “La muraglia”, portiere del Palmeiras di undici anni più giovane e capace di bloccare i palloni con una sola mano e famoso per i suoi tuffi a ponte, i “pontes”. Comincia come terzo portiere, e l’esordio è da incubo: il 25 novembre il Corinthians perde 7 a 3 contro la Portoguesa e viene additato come colpevole di quella disfatta. Una pratica piuttosto comune in Brasile, quella di dare la colpa ai portieri: un anno prima si era consumato il Maracanazo, l’Uruguay era diventato campione del mondo di nuovo in casa verdeoro, per colpa del portiere Barbosa, secondo i più. Dopo quell’esordio non vedrà più il campo, al massimo andrà in panchina, ma da riserva si laureerà campione nel Paulista.

Gilmar non si perde d’animo: resta al Corinthians e aspetta il suo momento. Ritrova la titolarità in un’amichevole nell’aprile del 1952, poi pian piano dimostra con la sua agilità e il suo carisma che gli permette di guidare i compagni difensori di essere un portiere forte e affidabile. Se ne accorgeranno anche Zezé e Aimorè Moreira, fratelli ct della nazionale brasiliana, che lo faranno esordire con la maglia verdeoro nel 1953. Ormai è titolare in pianta stabile nel club, dove porta a casa anche altri titoli, e pian piano in nazionale diventa il titolare superando Castilho nelle gerarchie: è lui il portiere nella Copa America del 1957 dove il Brasile si classifica secondo, dietro l’irresistibile Argentina degli “angeli dalla faccia sporca” Sivori, Maschio e Angelillo.

C’è nel 1958 in Svezia, quando i numeri della nazionale vengono distribuiti a caso da un rappresentante della Fifa, e a lui tocca il 3. In quella manifestazione Gilmar non subisce gol fino alla semifinale, quando è il francese Fontaine che lo batte, in una partita senza storia però, che il Brasile vincerà 5 a 2, come senza storia sarà pure la finale che alla memoria collettiva consegna quella nazionale, quel portiere e quel ragazzino di nome Pelè, che in una delle fotografie più iconiche dei mondiali piange proprio sulla spalla di Gilmar.

Due, dunque, come i Mondiali vinti da Gilmar che trionferà anche nel 1962, unico portiere a vincere due Coppe del Mondo da titolare, due come i club per cui giocherà: lascerà il Corinthians nel 1961 dopo un litigio col presidente Helou, che lo accusava di pigrizia nei primi anni al club, e passerà al Santos, dove giocherà oltre trecento partite vincendo cinque campionati paulisti, cinque campionati brasiliani, due Libertadores e due intercontinentali.

Se Pelé è stato il volto del sogno brasiliano, Gilmar ne è stato lo sguardo vigile e protettivo, la mano ferma dietro a una generazione irripetibile. E in quell’abbraccio con il giovane O’Rei in lacrime, rimane impressa per sempre la sua grandezza: discreta, silenziosa, ma destinata a non svanire mai.

