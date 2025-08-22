Il mondo FQ

Ben Givr visita una prigione e mostra in video una foto di Gaza distrutta appesa per farla vedere ai prigionieri palestinesi

Pochi giorni fa Ben Gvir aveva visitato in carcere il leader di Fatah, Marwan Barghouti, pubblicando un video in cui lo scherniva
Stanno facendo il giro del web le immagini che mostrano il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir mentre visita una prigione israeliana. Nella breve clip il ministro si trova davanti a una grande foto in cui è rappresentata la distruzione di Gaza, la indica e poi, riporta il Times of Israel, dice: “Così capiscono che non si scherza con il popolo di Israele”.

L’immagine è stata affissa in carcere per costringere i prigioni palestinesi a guardarla mentre vanno in cortile. Tanto che, si legge, un prigioniero ha riconosciuto la propria casa.

Pochi giorni fa Ben Gvir aveva visitato in carcere il leader di Fatah, Marwan Barghouti, pubblicando un video in cui lo scherniva. “Non vincerete – diceva nella clip – Chiunque si metta nei guai con la Nazione di Israele, chiunque uccida i nostri bambini e le nostre donne, lo spazzeremo via”

