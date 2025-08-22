Il mondo FQ

“Il carcere per migranti Alligator Alcatraz dovrà chiudere entro 60 giorni”: la sentenza della giudice Usa sul penitenziario voluto da Trump

La magistrata ha stabilito che la struttura causa danni gravi e irreparabili alle fragili zone umide delle Everglades della Florida, minacciando specie protette. Duro colpo per il programma di detenzione e deportazione della Casa Bianca
Il carcere per migranti “Alligator Alcatraz” deve chiudere entro 60 giorni. Lo ha deciso la giudice federale di Miami, Kathleen Williams. La magistrata ha stabilito che la struttura causa danni gravi e irreparabili alle fragili Everglades della Florida. Nessun altro detenuto potrà essere portato nella struttura durante la fase di chiusura.

A riportare la notizia è il giornale britannico Guardian. La sentenza della giudice si basa su un’ordinanza restrittiva temporanea emessa due settimane fa, che ha bloccato ulteriori lavori di costruzione del centro. Si tratta di una vittoria significativa per una coalizione di gruppi ambientalisti e una tribù di nativi americani che hanno intentato causa contro lo Stato della Florida e il governo federale. Il giudice ha convenuto che la “frettolosa costruzione” della prigione, allestita in un aeroporto in disuso a fine giugno, ha danneggiato le delicate zone umide di una riserva nazionale e ha ulteriormente messo in pericolo specie protette.

“Questa è una vittoria storica per le Everglades e per innumerevoli americani che credono che questa natura selvaggia in pericolo debba essere protetta, non sfruttata”, ha detto Eve Samples, direttrice esecutiva di Friends of the Everglades, uno dei gruppi che ha intentato la causa. La sentenza rappresenta un duro colpo per il programma di detenzione e deportazione dell’amministrazione di Donald Trump. Il presidente ha definito il campo, che di recente ha ospitato fino a 1.400 detenuti, una prigione per “alcune delle persone più crudeli del pianeta”, sebbene centinaia di coloro che vi sono detenuti non abbiano precedenti penali né procedimenti penali in corso a loro carico.

