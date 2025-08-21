Jakub Jankto lascia il calcio. L’ex giocatore del Cagliari ha annunciato il ritiro tramite i propri profili social poche settimane dopo il termine del suo contratto con il Cagliari, club dove era tornato a luglio 2023 dopo aver fatto coming out. “Ho ricevuto tanti messaggi per sapere se la mia carriera calcistica continuerà. Purtroppo la risposta è no. Il motivo è semplice: ho subito un infortunio molto grave (legamento della caviglia completamente leso). Stavo cercando di superarlo per affrontare la stagione”, si apre così il messaggio social del centrocampista ceco.

A influenzare decisamente la sua scelta è stata la necessità di stare più vicino al figlio David, cinque anni, nato dalla relazione con la modella Marketa Ottomanska: “Il punto chiave è mio figlio, voglio stare più tempo con lui, ecco perché ho deciso di trasferirmi a Praga. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto”. Si conclude così la carriera di Jankto, che però rimarrà nel calcio: l’ex rossoblu sarà il nuovo allenatore dell’under 17 del Dukla Praga.

La carriera di Jankto

Ha finito la sua stagione al Cagliari (senza mai giocare nell’ultimo campionato), ma in passato Jakub Jankto ha indossato anche le maglie di Ascoli, Udinese e Sampdoria in Italia. Nel 2023 – pochi mesi dopo il suo coming out – tornò in Italia al Cagliari. Con Ranieri, nella stagione 2023/24, giocò 18 partite a buon livello, segnando anche un gol contro l’Empoli in un importante scontro salvezza. Nella scorsa stagione un infortunio lo ha frenato: non è infatti mai sceso in campo in una gara ufficiale con Davide Nicola, giocando soltanto in qualche amichevole durante il campionato. Adesso l’annuncio ufficiale: Jankto lascia il calcio giocato a soli 29 anni, dopo una carriera che lo ha visto protagonista sia in Serie A, con oltre 150 presenze tra Udinese, Sampdoria e Cagliari, sia in Liga con il Getafe e con la maglia della Nazionale ceca.

Il coming out nel 2023

Nonostante la sua più che positiva carriera calcistica in Serie A e in Liga, Jankto è salito alla ribalta della cronaca internazionale nel 2023, quando fece coming out con un video social. “Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”, aveva dichiarato. Il ceco è fin qui l’unico calciatore che ha giocato in Serie A ad aver dichiarato la propria omosessualità, ma anche l’unico di una nazionale maggiore ad averlo fatto.

“Come tutti gli altri, anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”, aveva spiegato Jankto. Un messaggio semplice, ma forte: in uno sport dove l’omosessualità rappresenta ancora e in maniera incomprensibile un tabù, metterci la faccia non è certo semplice. E Jankto lo ha fatto.