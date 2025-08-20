Denunciato per violenze da due ragazze, in casa aveva cocaina e droga dello stupro: 35enne arrestato nel Milanese

Un 35enne di origini senegalesi e residente a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, è stato arrestato e si trova ora in carcere per possesso di stupefacenti dopo essere stato accusato di violenza sessuale da due ragazze di 19 e 20 anni. A casa dell’uomo, sottoposta a perquisizione dopo le denunce, sono stati trovati alcuni grammi di cocaina e 300 millilitri di Gbl, il gamma-butirrolattone, noto come una “droga dello stupro“. Una quantità, quella rinvenuta a casa dell’uomo, sufficiente per essere utilizzata più volte. Il Gbl è una sostanza in grado di agire sul sistema nervoso, rendendo le reazioni difficili e i ricordi annebbiati, motivo per cui la sostanza è spesso somministrata alle vittime di abusi, che dopo la violenza hanno difficoltà a capire quanto sia accaduto.

La storia inizia lo scorso gennaio, quando una giovanissima denuncia una violenza subita dopo aver conosciuto un uomo in una discoteca milanese, nella zona tra Brera e corso Garibaldi. I ricordi sono pochi, annebbiati e confusi. A giugno un secondo caso molto simile: lo stesso locale, la violenza, la confusione al risveglio. In questo caso però la denunciante riconosce l’uomo, avendo lavorato con lui in discoteca, e riesce a identificarlo: si tratta di un Pr o addetto alla sicurezza di quello e di altri locali della zona, una delle più frequentate della movida milanese. Le due ragazze non si sono mai viste, non si conoscono ma raccontano una storia molto simile, sufficiente a far partire le indagini, coordinate dalla Procura di Monza. La casa dell’uomo viene perquisita, gli inquirenti trovano la droga e scatta l’arresto.

Ora saranno le indagini a verificare le accuse di stupro, sostenute anche dai referti clinici delle due ragazze, visitate dopo le violenze. Se quanto detto dalle due giovani venisse confermato, l’uomo dovrebbe rispondere di duplice violenza sessuale aggravata, e gli inquirenti non escludono che la stessa dinamica – incontro, somministrazione di sostanza e poi abuso – possa riguardare anche altri casi non ancora denunciati. Dal carcere lui proclama la sua innocenza, definendo quelli avuti con le ragazze come rapporti consenzienti.

Foto di archivio