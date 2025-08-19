“Tutto fumo e niente arrosto”. Il Guardian ha descritto così il vertice di lunedì alla Casa Bianca tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei. Rimane comunque “il miglior risultato possibile per Zelensky”: diversamente dall’incontro dello scorso febbraio non ci sono state “esplosioni” e l’incontro è filato liscio, ma con pochi risultati concreti, sostiene il quotidiano britannico. Per il quotidiano progressista inglese l’avvio del vertice nello Studio Ovale è stato “soft”, con il giornalista “pro-Trump” Brian Glenn che ha fatto i complimenti a Zelensky per l’abito nero, scusandosi dopo le critiche alla tenuta militare indossata a febbraio. Poi Trump si è concentrato sull’autopromozione, “vantandosi di aver risolto sei conflitti” senza la necessità di un cessate il fuoco. Tra quelli menzionati, anche uno nella fantomatica “Republic of the Condo“, “Repubblica del Condominio”: un lapsus del presidente degli Stati Uniti che probabilmente si riferiva alla Repubblica del Congo. Sulla stessa linea, il tycoon, sostenuto dalle dichiarazioni di Putin all’incontro in Alaska, ha ribadito che il conflitto in corso è “la guerra di Joe Biden“.

La presenza dei leader europei ha portato la conversazione sulla necessità di un cessate il fuoco prima di discutere di confini e pace. “Trump non è sembrato offendersi”, ha scritto il Guardian, anche se il presidente Usa aveva già escluso questa opzione. Il momento più teso è stato quando Zelensky ha elencato le priorità ucraine: Macron “si è fatto scuro in volto”, Trump ha tentato di interromperlo, così il leader ucraino ha chiuso rapidamente l’intervento. A riportare il clima alla calma è stato il segretario generale della Nato, Mark Rutte che, sottolinea ancora il giornale, ha rivolto al presidente americano le parole che più voleva sentirsi dire: “Grazie”. L’incontro ha forse aperto a la possibilità di un vertice tra Putin e Zelensky e il presidente degli Stati Uniti non si è mostrato del tutto riluttante rispetto alle garanzie di sicurezza richieste dall’Ucraina. “Quando si tratta di sicurezza, ci sarà molto aiuto”, anche se i paesi europei devono essere “una prima linea di difesa”, ha detto Trump.