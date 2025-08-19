Il mondo FQ

Busto Arsizio, Nicole Morosini scomparsa a 13 anni: ricerche nell’area di Milano Sud

L'ultima notizia che si ha della ragazza riguarda il cellulare, che avrebbe agganciato la cella di Milano sud in zona Corvetto
Una ragazzina di 13 anni, Nicole Morosini, è scomparsa nella serata di domenica 17 agosto da Busto Arsizio (Varese). A dare l’allarme la madre con un post pubblicato su Facebook in cui ha spiegato che la giovanissima sarebbe scappata da una comunità e che l’ultima notizia disponibile riguarda il cellulare, che Nicole ha con sé e che ha agganciato la cella di Milano Sud in zona Corvetto. “Vi prego condividete”, è l’appello, “aiutatemi”.

Della ricerca della ragazzina si sta occupando anche l’associazione Penelope Lombardia, che ha pubblicato una descrizione di Nicole Morosini al momento della scomparsa: 1 metro e 60 per circa 66 chilogrammi, l’ultima volta che è stata vista indossava una t-shit bianca, pantaloncini neri e scarpe da tennis bianche. Ha gli occhi marrone scuro e i capelli castani e come segno particolare è stato indicato un angioma leggermente visibile sulla guancia destra. L’invito a chiunque avesse sue notizie è di contattare le forze dell’ordine o la stessa associazione Penelope Lombardia.

