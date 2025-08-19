Una ragazzina di 13 anni, Nicole Morosini, è scomparsa nella serata di domenica 17 agosto da Busto Arsizio (Varese). A dare l’allarme la madre con un post pubblicato su Facebook in cui ha spiegato che la giovanissima sarebbe scappata da una comunità e che l’ultima notizia disponibile riguarda il cellulare, che Nicole ha con sé e che ha agganciato la cella di Milano Sud in zona Corvetto. “Vi prego condividete”, è l’appello, “aiutatemi”.

Della ricerca della ragazzina si sta occupando anche l’associazione Penelope Lombardia, che ha pubblicato una descrizione di Nicole Morosini al momento della scomparsa: 1 metro e 60 per circa 66 chilogrammi, l’ultima volta che è stata vista indossava una t-shit bianca, pantaloncini neri e scarpe da tennis bianche. Ha gli occhi marrone scuro e i capelli castani e come segno particolare è stato indicato un angioma leggermente visibile sulla guancia destra. L’invito a chiunque avesse sue notizie è di contattare le forze dell’ordine o la stessa associazione Penelope Lombardia.