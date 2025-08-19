È morto Luca Aluisi, 30enne di Marta (Viterbo), dopo un malore improvviso in casa. A dare l’allarme sono stati i familiari del ragazzo che, purtroppo, all’arrivo dell’ambulanza del 118 era già deceduto con i soccorritori che non hanno nemmeno avuto il tempo di intervenire. Aluisi era conosciuto da tanti in paese. Il sindaco Maurizio Lacchini ha voluto esprimere la vicinanza ai familiari: “Ci stringiamo intorno a loro e condividiamo il loro dolore”.

Aluisi era un calciatore dilettante da diversi anni – era un centrocampista – e quest’anno aveva firmato con l’Asd Castell’Azzara dopo alcune stagioni con il Marta in Seconda Categoria del Lazio. Proprio il suo nuovo club gli ha dedicato un post social: “L’ASD Castell’Azzara è profondamente sconvolta dalla tragica notizia giunta questa mattina della scomparsa di Luca Aluisi. Il giovane trentenne era pronto a vestire la nostra maglia e a iniziare con entusiasmo questa nuova avventura sportiva. La società si unisce con sincero cordoglio al dolore della famiglia per l’improvvisa perdita di Luca. Le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari. Ogni allenamento, ogni partita, ogni gol: Luca sarà sempre con noi. Ciao Luca”. La salma del giovane, al momento è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa che il pm disponga o meno l’autopsia.