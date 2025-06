Morto Mario Bacaj, il calciatore aveva 28 anni. L’ultimo messaggio alla squadra: “Non sto bene”

Mario Bacaj, calciatore di 28 anni dell’Adelaide Eagles Soccer Club (club di quarta serie australiana), è morto dopo esser precipitato dal tetto del 2KW Bar and Restaurant, situato nel centro di Adelaide in Australia. L’episodio è avvenuto domenica 15 giugno, giorno in cui la sua squadra doveva scendere in campo. Alle 10:15 il messaggio nel gruppo Whatsapp del club: “Non sto bene”, specificando che non avrebbe potuto giocare nel pomeriggio. Nessun sospetto però da parte di compagni e società, che qualche ora dopo hanno appreso la notizia del decesso.

Sulla sua morte non ci sarebbero dubbi o sospetti per le autorità, che confermano il gesto volontario e non un incidente. Bacaj si sarebbe buttato giù dall’ottavo piano di un palazzo in pieno centro, arrivando sul tetto che ospita un bar e un ristorante. Il calciatore si sarebbe recato lì da solo prima di morire. A niente sono serviti i soccorsi per salvargli la vita. Tutta la squadra si è poi riunita sul tetto dell’edificio a deporre corone di fiori e vari messaggi per il compagno di squadra. Il ragazzo giocava a calcio e lavorava nel paese australiano.

——————————-

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).