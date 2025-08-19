Il mondo FQ

Picchia la fidanzata dopo una lite all’interno di un club per scambisti

di F. Q.
La lite dopo che la donna aveva avuto un rapporto con altri due uomini. Portata in ospedale non ha sporto querela, ma l'uomo è stato ugualmente denunciato a piede libero
Un uomo italiano di 34 anni è stato denunciato per l’aggressione ai danni della fidanzata due anni più giovane di lui, picchiata per strada dopo una lite iniziata all’interno di un club per scambisti. La storia, riportata da Prima la Martesana, è accaduto a Cologno Monzese e risale a qualche giorno fa.

I due avevano passato la serata nel locale, iniziando a un certo punto a litigare. A far scattare la lite e la successiva aggressione la gelosia dell’uomo che, nonostante il tipo di locale, sarebbe diventato violento verso la compagna dopo aver scoperto che la donna aveva avuto un rapporto sessuale con altri due uomini.

Una discussione degenerata in fretta, tanto che la sicurezza era dovuta intervenuta perché l’uomo aveva spinto in terra la compagna. Una volta usciti l’uomo aveva continuato a picchiare la donna, che dopo l’intervento di 118 e Carabinieri è stata portata al San Raffaele con il viso tumefatto e sanguinante, riportando la perforazione di un timpano. Dopo le medicazioni la donna ha scelto di firmare le dimissioni senza attendere tutti gli accertamenti clinici necessari, decidendo inoltre di non querelare il compagno, che è però, viste le lesioni e constatata la procedibilità d’ufficio, è stato denunciato a piede libero.

