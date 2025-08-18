Il mondo FQ

Si tuffa dagli scogli di Polignano a Mare e sbatte la testa: morto il 23enne Francesco Aronica

Il giovane di Catania, in vacanza con gli amici, si è tuffato da un'altezza di circa sei metri nell'insenatura di Lama Monachile
Francesco Aronica, un ragazzo di 23 anni di Catania, è morto dopo essersi tuffato da un’altezza di circa sei metri a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Secondo quanto ricostruito, il giovane, in vacanza con gli amici, ha sbattuto la testa contro una roccia nell’insenatura di Lama Monachile, la famosa scogliera a strapiombo sul mare frequentata da molti turisti e dove spesso si tengono gare di tuffi da grandi altezza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco che hanno recuperato il 23enne dall’acqua privo di conoscenza.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Monopoli, dove è arrivato in arresto cardiaco. I medici hanno tentato di rianimarlo senza successo e Aronica è morto poco dopo in ospedale. Il referto medico parla di un grave trauma cranico con una vasta ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale. Il sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri, ha commentato la tragedia sulla sua pagina Facebook: “Ho sperato fino all’ultimo di non dover confermare questa notizia, invano. Poco fa un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in seguito a un brutto incidente dovuto ad un tuffo dalla roccia di Lama Monachile. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, della PP. LL. e del personale di pronto soccorso non è bastato a evitare la tragedia. In questo momento di profondo dolore e tristezza, il mio unico pensiero va alla famiglia di Francesco”.

