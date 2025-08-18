Il ragazzo è in condizioni stabili, ma è tenuto in osservazione. Al momento sono sette i ricoveri legati al consumo di prodotti contaminati in un food truck a Diamante: 4 in Terapia intensiva e 3 nei reparti di Area medica

Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in terapia intensiva per sospetta intossicazione da botulino all’ospedale Annunziata di Cosenza nella serata del 17 agosto. Lo comunica la stessa struttura sanitaria nel bollettino del 18 agosto. Le condizioni del ragazzo non sono gravi, ma è necessario monitorarlo.

Sempre dall’ospedale saranno dimessi a breve altri tre pazienti tra quelli intossicati nelle scorse settimane, mentre l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha confermato la diagnosi di botulismo anche per altri quattro pazienti, portando a undici i casi accertati di botulismo. Nelle prossime ore verranno spediti all’Iss tre campioni di pazienti ricoverati negli ultimi giorni. Al momento sono sette i ricoveri legati al consumo di prodotti contaminati in un food truck a Diamante: 4 in Terapia intensiva e 3 nei reparti di Area medica. Due i decessi accertati.

Dall’inizio del 2025 allo scorso 12 agosto sono stati 86 i controlli dei Nas, di cui almeno 40 che hanno portato a evidenziare irregolarità tali da richiedere sanzioni e interventi preventivi. Tra le 76 strutture esaminate 10 sono state poste sotto sequestro e i carabinieri hanno sequestrato 778 chili di alimenti e 120 litri di liquidi. Il valore totale dei sequestri effettuati supera i 600mila euro, di cui la metà legati a operazioni compiute negli ultimi 30 giorni.