L’arrivo di Meloni a Washington per l’incontro con Trump e Zelensky – Video

Il presidente Usa incontrerà l'omologo ucraino alle 19, poi i leader europeif
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Washington dove incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump, quello ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader europei.

