La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono incontrati a Bruxelles. Il vertice avviene mentre i leader europei annunciano che si uniranno a Zelensky nella sua visita a Washington lunedì, per chiedere la fine dell’invasione di Mosca. Nella conferenza stampa congiunta von der Leyen ha accolto con favore la proposta di Trump di offrire garanzie di sicurezza in stile Nato all’Ucraina. “L’Ucraina deve essere in grado di mantenere la sua integrità territoriale“, ha affermato. Ha poi aggiunto che si auspica “un vertice Putin-Trump-Zelensky il prima possibile”. È poi intervenuto anche il presidente ucraino, meno positivo: “Non c’è nessun segnale che la Russia accetti un vertice a tre con Ucraina e Stati Uniti proposto da Donald Trump”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione