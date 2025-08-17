La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono incontrati a Bruxelles. Il vertice avviene mentre i leader europei annunciano che si uniranno a Zelensky nella sua visita a Washington lunedì, per chiedere la fine dell’invasione di Mosca. Nella conferenza stampa congiunta von der Leyen ha accolto con favore la proposta di Trump di offrire garanzie di sicurezza in stile Nato all’Ucraina. “L’Ucraina deve essere in grado di mantenere la sua integrità territoriale“, ha affermato. Ha poi aggiunto che si auspica “un vertice Putin-Trump-Zelensky il prima possibile”. È poi intervenuto anche il presidente ucraino, meno positivo: “Non c’è nessun segnale che la Russia accetti un vertice a tre con Ucraina e Stati Uniti proposto da Donald Trump”.