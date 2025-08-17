Giornata di blocchi, proteste e arresti in Israele durante lo sciopero generale per chiedere la fine della guerra a Gaza e consentire così un accordo per il rilascio degli ostaggi. La polizia ha detto che 38 persone sono state arrestate nelle proteste, di cui 19 a Tel Aviv. La polizia ha anticipato “misure severe contro chi viola la legge e minaccia l’ordine pubblico”