Maxi-furto la notte scorsa, per un bottino del valore di centinaia di migliaia di euro, ai danni di una gioielleria nel pieno centro di Firenze, in vicolo dei Cerchi 6, antico reticolo medievale dove visse Dante, tra piazza Duomo e piazza della Signoria. A quanto si è appreso ha agito una banda di ladri, a volto coperto. Le telecamere hanno ripreso il blitz, che risale alle ore 2. Indaga la squadra mobile della questura. Secondo quanto ricostruito finora, i banditi sono arrivati e poi fuggiti con auto con targhe rubate – per non farsi individuare dal lettore ottico delle forze dell’ordine – alcune di queste sono state lasciate sul posto.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione