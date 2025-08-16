Maxi-furto la notte scorsa, per un bottino del valore di centinaia di migliaia di euro, ai danni di una gioielleria nel pieno centro di Firenze, in vicolo dei Cerchi 6, antico reticolo medievale dove visse Dante, tra piazza Duomo e piazza della Signoria. A quanto si è appreso ha agito una banda di ladri, a volto coperto. Le telecamere hanno ripreso il blitz, che risale alle ore 2. Indaga la squadra mobile della questura. Secondo quanto ricostruito finora, i banditi sono arrivati e poi fuggiti con auto con targhe rubate – per non farsi individuare dal lettore ottico delle forze dell’ordine – alcune di queste sono state lasciate sul posto.