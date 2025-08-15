Il mondo FQ

Zelensky: “Mosca uccide anche nel giorno dei negoziati e questo la dice lunga…”

L'allarme di Zelensky nel giorno del vertice tra Putin e Trump
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Mosca continua a uccidere persone e non dimostra di voler porre fine alla guerra, poche ore prima dell’inizio del vertice tra i presidenti russo e statunitense in Alaska. “Non c’è alcun ordine, né alcun segnale da parte di Mosca che si stia preparando a porre fine a questa guerra…stanno uccidendo anche il giorno dei negoziati”, ha detto Zelensky in un video messaggio pubblicato sui social media.

