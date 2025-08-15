Yulia Navalnaya, vedova dell’attivista russo Alexei Navalny, morto in una prigione russa lo scorso anno, ha esortato Vladimir Putin e Donald Trump a raggiungere un accordo per liberare i prigionieri politici russi e ucraini arrestati da Mosca per aver espresso la propria contrarietà alla guerra in Ucraina. “Liberate attivisti politici e giornalisti russi, civili ucraini, coloro che sono stati imprigionati per dichiarazioni e post contro la guerra sui social media”, ha dichiarato in un videomessaggio diffuso sui social, sottolineando che così questo vertice sarà ricordato nella storia. “State negoziando per porre fine alla guerra – ha aggiunto – allora perché le persone dovrebbero rimanere dietro le sbarre per aver chiesto esattamente la stessa cosa?”.