Durante il saluto tra il presidente Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin sulla pista della Joint Base Elmendorf-Richardson, un bombardiere B-2 e quattro caccia F-35 americani hanno sorvolato la base.

Sulla pista era steso un tappeto rosso, affiancato da F-22 Raptors, noti per la capacità di volare inosservati e per le operazioni aria-aria.

Non è chiaro se il sorvolo sia stato ordinato personalmente da Trump come dimostrazione di forza prima dei colloqui con la Russia, altra potenza nucleare.

Negli ultimi giorni, Trump ha più volte elogiato la potenza degli aerei e l’abilità dei piloti americani, ricordando che i sette B-2 impiegati nell’Operazione Midnight Hammer in Iran hanno volato per 36 ore consecutive da Whiteman Air Force Base, nel Missouri, fino al Paese asiatico, dove hanno sganciato più di una decina di bombe bunker-buster.