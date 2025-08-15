Il piccolo paese di Palacios de Jamuz nella regione di León in Spagna è stato divorato dalle fiamme. Da giorni la zona è devastata dagli incendi che stanno colpendo la Spagna e che finora hanno causato 3 morti e 900o persone evacuate. A Palacios de Jamuz abitavano meno di 100 persone, tutte evacuate dai soccorsi