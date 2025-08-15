Il mondo FQ

Incendi in Spagna, il centro di Palacios de Jamuz completamente divorato dalle fiamme

Il piccolo centro nella regione di León era abitato da meno di 100 persone, tutte evacuate
Il piccolo paese di Palacios de Jamuz nella regione di León in Spagna è stato divorato dalle fiamme. Da giorni la zona è devastata dagli incendi che stanno colpendo la Spagna e che finora hanno causato 3 morti e 900o persone evacuate. A Palacios de Jamuz abitavano meno di 100 persone, tutte evacuate dai soccorsi

