Putin elogia l’amministrazione Trump: “Sta facendo sforzi sinceri per porre fine alle ostilità”

Il presidente russo Vladimir Putin ha lodato i “sinceri” sforzi degli Stati Uniti per cercare una soluzione al conflitto in Ucraina. L’occasione è l’imminente vertice con il presidente americano Donald Trump, previsto ad Anchorage, in Alaska. I colloqui si apriranno con un incontro a porte chiuse tra i due leader, per poi proseguire con le rispettive delegazioni. L’appuntamento è visto come un momento cruciale per valutare possibili passi avanti verso la fine delle ostilità.

