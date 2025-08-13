Il mondo FQ

Microplastiche nel lago d’Orta, ecco i risultati di Legambiente: “Serve prevenzione” – Video

L'associazione ambientalista ha presentato i dati relativi al lago piemontese
“Per la ventesima edizione di Goletta dei laghi, Legambiente torna sul lago d’Orta per presentare gli ultimi dati in termini di tempo delle microplastiche nelle acque lacustri. Il monitoraggio è iniziato 10 anni fa”. Così Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente. “Nel 2022 e nel 2023 abbiamo fatto delle campagne di monitoraggio per determinare le microplastiche nel lago d’Orta. Analisi che ci hanno restituito dei risultati che ci consentono di determinare il numero, l’abbondanza e la tipologia di microplastiche. Abbiamo visto che la tipologia predominante è il polietilene e per quanto riguarda l’abbondanza stiamo parlando di 1/1.5 microplastiche per m³, valori paragonabili ad altri laghi italiani”, ha aggiunto Jacopo Fogola, di Arpa Piemonte. Per Legambiente adesso arriva una seconda fase altrettanto importante per l’iniziativa e cioè, la prevenzione: cioè lavorare sugli impianti di depurazione, sull’innovazione e sulla sensibilizzazione.

