Microplastiche nel lago d’Orta, ecco i risultati di Legambiente: “Serve prevenzione” – Video

“Per la ventesima edizione di Goletta dei laghi, Legambiente torna sul lago d’Orta per presentare gli ultimi dati in termini di tempo delle microplastiche nelle acque lacustri. Il monitoraggio è iniziato 10 anni fa”. Così Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente. “Nel 2022 e nel 2023 abbiamo fatto delle campagne di monitoraggio per determinare le microplastiche nel lago d’Orta. Analisi che ci hanno restituito dei risultati che ci consentono di determinare il numero, l’abbondanza e la tipologia di microplastiche. Abbiamo visto che la tipologia predominante è il polietilene e per quanto riguarda l’abbondanza stiamo parlando di 1/1.5 microplastiche per m³, valori paragonabili ad altri laghi italiani”, ha aggiunto Jacopo Fogola, di Arpa Piemonte. Per Legambiente adesso arriva una seconda fase altrettanto importante per l’iniziativa e cioè, la prevenzione: cioè lavorare sugli impianti di depurazione, sull’innovazione e sulla sensibilizzazione.