Il Var non funziona e la gara decisiva per il campionato libico a Meda viene rinviata: rissa tra dirigenti

di F. Q.
L'atto conclusivo dei playoff libici tra Milano e la Brianza potrebbe adesso svolgersi martedì 12 agosto
In totale segreto, nel silenzio più assoluto e senza destare sospetti. Il diktat per le finali del campionato libico di calcio in Italia – tra Milano e la Brianza – era chiaro. Ma è successo l’esatto contrario. Perché se fino a un paio di settimane fa tutto sembrava andare per il verso giusto, adesso tra risse, spintoni, discussioni e interventi delle forze dell’ordine, è degenerata. È accaduto di tutto nella partita conclusiva del campionato libico in programma a Meda. Il match tra Al Ahly Tripoli e Al Hilal Benghazi, valevole per l’ultima giornata dei playoff del campionato libico, è stato infatti rinviato.

Pochi minuti prima del fischio d’inizio infatti è stato riscontrato un problema al Var. I giocatori delle due squadre hanno così chiesto e ottenuto di non scendere in campo senza l’ausilio della tecnologia: la gara, infatti, è decisiva per l’assegnazione del titolo, con l’Al Ahly Tripoli primo in classifica distante solo 2 punti dall’ Al Hilal Benghazi secondo. Al momento del rinvio, però, è scoppiata una rissa tra dirigenti negli spogliatoi, diversi tifosi sono rimasti bloccati all’ingresso e hanno cercato di entrare nello stadio nonostante il match fosse a porte chiuse.

Disordini che c’erano già stati in uno dei primi match, poi sospeso con l’intervento delle forze dell’ordine. Si giocava all’Arena Civica e fu sospeso al 45’ per “indisciplina dalle panchine”. Non c’erano le condizioni per proseguire, aveva spiegato l’arbitro Simone Sozza. L’Al Ahli Tripoli era in vantaggio 2-0 sull’Al Ahly Benghazi.

Adesso non c’è una data certa sul recupero, ma si dovrebbe giocare martedì 12 agosto. Tutto con il condizionale, visto che a questo punto potrebbero subentrare problemi di ordine pubblico. La gara sarà l’ultima delle tante giocate tra il “Mino Favini” di Meda, il “Breda” di Sesto San Giovanni e l’Arena Civica di Milano. Sono queste le sedi delle fasi finali del massimo campionato libico di calcio.

L’accordo con la Libia

Come riportato settimane fa da gazzetta.it, pare che si tratti di un accordo bilaterale siglato con la Libia nel 2024 nell’ambito del Piano Mattei dal ministro dello Sport Andrea Abodi, in presenza della premier Giorgia Meloni. Il patto prevedeva la possibilità di disputare le finali di calcio libico in Italia in cambio di una più rigida regolamentazione sull’immigrazione clandestina da parte di Tripoli.

